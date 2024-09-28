При обысках в доме экс-замглавы Минобороны Иванова нашли оружие

В ходе обысков по местам проживания бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и других фигурантов его дела было изъято огнестрельное оружие, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Какое именно оружие изъяли, не уточняется, его направили на баллистическую экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господина Иванова арестовали в апреле. Ему предъявлено обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму более 1 млрд руб. СКР считает незаконным происхождение найденных у него наличных. По делу также проходят бизнесмен Сергей Бородин, которого следствие называет сообщником экс-замминистра, и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. По информации ТАСС, один из фигурантов написал явку с повинной.

О деле читайте в публикации «Ъ» «Тимур Иванов утратил свободу и доверие».

Лаура Кеффер