Казань вошла в десятку городов с дореволюционной и современной застройкой

Казань заняла 9-е место по количеству сохранившихся дореволюционных зданий среди российских городов-миллионников. Столица Татарстана также находится на втором месте по доле современной застройки. Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на аналитиков платформы «Яндекс Недвижимость».

По данным исследования, лишь около 2% зданий в Казани были построены до революции. Для сравнения: в Санкт-Петербурге, который возглавил рейтинг, этот показатель достигает 29%. Далее следуют Ростов-на-Дону (28%) и Самара (14%).

В то же время по доле современного жилья Казань занимает второе место с показателем 32%. Лидером по этому критерию является Волгоград с показателем 36%.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года стоимость аренды жилья в Казани выросла на 20% и составила 48,1 тыс. руб. в месяц.

Анар Зейналов