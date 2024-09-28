В Татарстане советникам школьных директоров повысят зарплату

С сентября 2024 года в Татарстане советники по воспитанию в школах и колледжах будут получать дополнительно 5 тыс. руб. ежемесячно. Постановление было утверждено Кабинетом Министров Татарстана, его подписал премьер-министр Алексей Песошин.

Выплата будет поступать на основании приказов образовательных учреждений в сроки выплаты зарплаты.

Если советник работает сразу в нескольких учреждениях, он все равно будет получать только одну выплату. Средства на эти выплаты будут поступать из республиканского бюджета и распределяться через муниципалитеты.

Анар Зейналов