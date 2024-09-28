Над Орловской областью сбили беспилотник
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Орловской областью, сообщило Минобороны. Губернатор Андрей Клычков заявил, что пострадавших и повреждений нет.
В этом месяце регион неоднократно подвергался атакам БПЛА. Один летательный аппарат был сбит над территорией Орловской области 18 сентября, еще один — 26 сентября. Об атаке также сообщалось вчера, 27 сентября. Во всех случаях обошлось без жертв.
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