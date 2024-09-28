В Татарстане растут цены на овощи и масла, но дешевеют капуста и яблоки

С 16 по 23 сентября в Татарстане увеличились цены на огурцы, помидоры и масла, в то время как овощи из «борщевого набора» и яблоки продолжили дешеветь. Такие данные приводит Татарстанстат.

За последнюю неделю заметнее всего подорожали огурцы — на 5,29%, теперь их цена составляет 105,57 руб. за килограмм. Помидоры стали дороже на 1,41% и стоят 127,92 руб. Поднялись цены и на масла: подсолнечное масло подорожало на 1,74%, до 121,63 руб. за литр, а сливочное — на 1,89%, до 857,77 руб. за килограмм.

В то же время овощи из «борщевого набора» продолжают дешеветь. Белокочанная капуста снизилась в цене на 11,44%, до 33,13 руб. за килограмм. Морковь стала дешевле на 9,4%, до 34,07 руб., а картофель подешевел на 9,3%, до 35,48 руб. за килограмм. Цена на яблоки упала на 1,96%, до 120,73 руб. за килограмм.

Ранее сообщалось, что в Татарстане замедлился рост цен на непродовольственные товары.

Анар Зейналов