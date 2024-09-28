В Черкасской области Украины произошел взрыв
На фоне воздушной тревоги произошел взрыв возле города Черкассы, сообщил украинский телеканал «Общественное». Также прогремел взрыв в Днепропетровске. Информации о пострадавших или разрушениях нет.
В течение ночи воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях Украины.
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