Картаполов: удары вглубь РФ являются основанием для применения ядерного оружия

Обновленная ядерная доктрина России предполагает, что предоставление Украине разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь РФ может стать основанием для применения ядерного оружия, сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он утверждает, что из-за этого «напряглись наши западные бывшие партнеры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Это может стать основанием, но принимать решение будет верховный главнокомандующий. Может стать»,— сказал «РИА Новости» господин Картаполов. Депутат уточнил, есть имеется много разных факторов, поэтому «однозначно заявлять нельзя», но и исключать такой вариант развития событий тоже.

Украина хочет получить разрешение на использование американских ракет ATACMS (предельная дальность — около 300 км) и британо-французских Storm Shadow/SCALP (свыше 560 км). США пока не одобрили это. 25 сентября Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ объявил о внесении уточнений в российскую ядерную доктрину. В документе укажут, что агрессия любого неядерного государства против России при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение. Кремль назвал изменения в доктрине сигналом для недружественных стран.

О международной реакции — в материале «Ъ» «Сигналы дальнего радиуса действия».

Лаура Кеффер