Россия планирует принять участие в СМИД ОБСЕ в декабре на Мальте

Замглавы МИДа Александр Грушко сообщил, что Россия планирует принять участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Оно пройдет 5–6 декабря на Мальте.

«Мы собираемся принять участие в СМИД ОБСЕ. И исходим из того, что мальтийское председательство, как и было обещано, выполнит все свои обязательства, в том числе по созданию равных, недискриминационных условий для работы всех делегаций»,— рассказал господин Грушко в беседе с ТАСС.

В 2024 году Мальта председательствует в ОБСЕ, заменив в этой роли Северную Македонию. 25 сентября Сергей Лавров на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел и торговли Мальты Ианом Борчем. В ходе встречи стороны обсудили вопросы преодоления кризисного положения дел в организации и нормализации ее деятельности.

Подробнее о прошедшей встрече читайте в материале «Ъ» «Между кризисом и крахом».

Ольга Семеновых