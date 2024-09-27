Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Два бодибилдера из Уфы стали призерами чемпионата мира в Иране

Оператор технологических установок «Башнефть-УНПЗ» Рустем Кабиров стал призером 78-го IFBB чемпионата мира по бодибилдингу, который проходил в Иране с 23 по 27 сентября.

Уфимский атлет стал абсолютным чемпионом в категории «Пляжный бодибилдинг. Мастера».

Другой уфимский спортсмен — тренер фитнес-клуба «Фитнес-арена 3000» Назым Заитов — занял второе место в категории «Пляжный бодибилдинг. До 182 см».

Всего сборная России на прошедшем чемпионате мира завоевала 20 медалей, девять из которых — золотые.

В прошлых соревновательных сезонах Рустем Кабиров уже становился абсолютным победителем на Кубке мира по бодибилдингу и фитнесу в номинации «Пляжный бодибилдинг. Мастера». В 2023 году соревнования проходили в Бишкеке с 27 по 30 октября.

Назым Заитов ранее дважды становился абсолютным чемпионом России.

Булат Баширов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...