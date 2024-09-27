Два бодибилдера из Уфы стали призерами чемпионата мира в Иране

Оператор технологических установок «Башнефть-УНПЗ» Рустем Кабиров стал призером 78-го IFBB чемпионата мира по бодибилдингу, который проходил в Иране с 23 по 27 сентября.

Уфимский атлет стал абсолютным чемпионом в категории «Пляжный бодибилдинг. Мастера».

Другой уфимский спортсмен — тренер фитнес-клуба «Фитнес-арена 3000» Назым Заитов — занял второе место в категории «Пляжный бодибилдинг. До 182 см».

Всего сборная России на прошедшем чемпионате мира завоевала 20 медалей, девять из которых — золотые.

В прошлых соревновательных сезонах Рустем Кабиров уже становился абсолютным победителем на Кубке мира по бодибилдингу и фитнесу в номинации «Пляжный бодибилдинг. Мастера». В 2023 году соревнования проходили в Бишкеке с 27 по 30 октября.

Назым Заитов ранее дважды становился абсолютным чемпионом России.

Булат Баширов