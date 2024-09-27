Умерла упавшая на чемпионате мира 18-летняя велогонщица

Швейцарская велогонщица Мюриэль Фуррер умерла после падения во время чемпионата мира по шоссейному велоспорту в Цюрихе, сообщил Международный союз велосипедистов (UCI). Спортсменке было 18 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мюриэль Фуррер

Фото: Maxime Schmid / Keystone / AP Мюриэль Фуррер

Фото: Maxime Schmid / Keystone / AP

Женская юниорская шоссейная гонка прошла 26 сентября. Во время заезда Мюриэль Фуррер упала с велосипеда и получила серьезную травму головы. На вертолете ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

«Международный союз велосипедистов и Оргкомитет чемпионата мира по шоссейным и паравелоспорту 2024 года с большой грустью сегодня узнали трагическую новость о гибели Мюриэль Фуррер. Со смертью Мюриэль Фуррер международное велосипедное сообщество потеряло гонщицу с блестящим будущим»,— говорится в заявлении на сайте UCI.