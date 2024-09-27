Четыре человека пострадали в ДТП в Хостинском районе Сочи

В Хостинском районе Сочи около полуночи 26 сентября произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. На улице Джапаридзе столкнулись иномарка и отечественный автомобиль, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

По данным полиции, 20-летний водитель автомобиля «Лада 2110» без прав на правом закруглении дороги с ограниченной видимостью выехал на полосу встречного движения. Ему навстречу ехал автомобиль «Эволют», за рулем последнего находился 38-летний мужчина. Машины столкнулись.

В результате аварии пострадали оба водителя, а также 19-летняя девушка и 18-летний пассажир. Всех госпитализировали. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Всего за 26 сентября на дорогах Кубани произошло 15 ДТП с двумя погибшими и 15 пострадавшими. Дважды наезжали на пешеходов, три аварии произошли на встречке.

Вячеслав Рыжков