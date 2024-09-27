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Коммерсантъ FM
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Орбан раскритиковал заявление своего советника о безответственности Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал заявление своего советника Балажа Орбана о «безответственном» решении украинского президента Владимира Зеленского «втянуть свою страну в оборонительную войну» с Россией. По словам советника, Венгрия, учитывая антисоветское восстание в 1956 году, не поступила бы так же. Виктор Орбан назвал слова советника «двусмысленными» и «ошибочными».

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Виктор Орбан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Учитывая 1956 год, мы, вероятно, не сделали бы того, что сделал президент Зеленский два с половиной года назад, потому что это безответственно»,— сказал Балаж Орбан в эфире собственного шоу Strategiai Rzleg на YouTube (цитата по 444.hu). Он добавил, что в «оборонительной войне», в которую Владимир Зеленский «втянул» свою страну, погибло много людей и были потеряны многие территории.

«Если бы они спросили нас, мы бы не посоветовали им это делать. Потому что в 1956 году произошло то, что произошло. Потому что мы поняли, что здесь нужно быть осторожными и бережно относиться к очень драгоценным венгерским жизням»,— заключил он.

«Сейчас мой политический директор выразился двусмысленно, что в данном контексте является ошибкой. Наша община стоит на почве революции 1956 года, она выросла из нее»,— сказал Виктор Орбан в сегодняшнем интервью радио Kossuth. Он отметил, что герои 1956 года «не должны быть включены в дебаты о войне и мире, а должны быть удалены от них».

Антисоветское восстание в Будапеште началось 23 октября 1956 года. Протесты местных жителей переросли в столкновения с советскими солдатами. В результате митингов погибло более 2 тыс. человек.

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