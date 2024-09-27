В вырубке деревьев в Аллее возвращения домой в Уфе усмотрели признаки халатности

Вслед за проверкой, начатой прокуратурой Башкирии по факту демонтажа посвященной участникам СВО Аллеи возвращения домой на Комсомольской улице, ситуацию взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования возбужденного уголовного дела по признакам халатности, сообщил информационный центр ведомства.

Аллея возвращения домой, посвященная участникам Специальной военной операции и присоединению к России новых регионов, была создана в 2022 году с участием сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева. Спустя два года ее участок напротив дома №100 на Комсомольской улице попал в зону строительства бизнес-центра с подземным паркингом, из-за чего районная администрация решила пересадить 12 деревьев на другое место. Также были демонтированы брусчатка и детская площадка — власти заверяют, что временно. При этом планируемая застройка вызвала недовольство местных жителей, в связи с чем администрация Октябрьского района была вынуждена провести встречи с гражданами.

Земельный участок площадью 2,2 тыс. кв. м, где запланировано строительство, в августе этого года арендован ООО «Лидерстрой» на семь лет и четыре месяца по договору с министерством земельных и имущественных отношений Башкирии. Стоимость договора — 20,3 млн руб.

Олег Вахитов