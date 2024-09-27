Инвестпрограмма «Россетей» в 2024 году превысит 600 млрд руб.
Инвестиционная программа «Россетей» (MOEX: FEES) на конец 2024 года составит более 600 млрд руб. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Рюмин на полях Российской энергетической недели.
Андрей Рюмин
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Группа «Россети» — холдинг, занимающийся электроснабжением в 82 регионах страны. В ее управлении находятся 2,5 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 877 тыс. МВА. Более 80% всей электроэнергии, производимой в РФ, передается через группу «Россети».
В состав группы входят 45 дочерних и зависимых компаний, включая 19 распределительных сетевых организаций. Общее количество сотрудников составляет около 235 тыс. человек.
В августе глава «Россетей» попросил правительство увеличить минимальную ставку на подключение к электросетям для населения почти вдвое, до 10 тыс. руб. за 1 кВт. По версии компании, несмотря на отмену в 2022 году льготного подключения, текущие ставки все равно не покрывают фактических расходов. Аналитики считают рост ставок «объективной необходимостью», указывая, что из-за дефицита финансирования кредитная нагрузка «Россетей» увеличилась до 100 млрд руб. и компания вынуждена экономить деньги на развитии.
Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «К проводам припаяют плату»