Инвестпрограмма «Россетей» в 2024 году превысит 600 млрд руб.

Инвестиционная программа «Россетей» (MOEX: FEES) на конец 2024 года составит более 600 млрд руб. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Рюмин на полях Российской энергетической недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рюмин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Андрей Рюмин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Группа «Россети» — холдинг, занимающийся электроснабжением в 82 регионах страны. В ее управлении находятся 2,5 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 877 тыс. МВА. Более 80% всей электроэнергии, производимой в РФ, передается через группу «Россети».

В состав группы входят 45 дочерних и зависимых компаний, включая 19 распределительных сетевых организаций. Общее количество сотрудников составляет около 235 тыс. человек.

В августе глава «Россетей» попросил правительство увеличить минимальную ставку на подключение к электросетям для населения почти вдвое, до 10 тыс. руб. за 1 кВт. По версии компании, несмотря на отмену в 2022 году льготного подключения, текущие ставки все равно не покрывают фактических расходов. Аналитики считают рост ставок «объективной необходимостью», указывая, что из-за дефицита финансирования кредитная нагрузка «Россетей» увеличилась до 100 млрд руб. и компания вынуждена экономить деньги на развитии.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «К проводам припаяют плату»

Матвей Иващенко