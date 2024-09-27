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ВС может пересмотреть приговор экс-министру туризма и замглавы минтранса Башкирии

Верховный суд Башкирии 22 октября рассмотрит апелляционное представление прокуратуры на приговор экс-министру предпринимательства и туризма республики Рустему Афзалову и первому замглавы регионального минтранса Виктору Жулькову, указывается на сайте суда. В июле Сибайский городской суд признал их виновными в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и оштрафовал в размере заработной платы за восемь месяцев.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2021 году Виктор Жульков и занимавший в то время должность главы администрации Сибая Рустем Афзалов организовали ремонт улицы Горького в Сибае без проведения торгов. Подрядчиком выступило подконтрольное руководству минтранса Башкирии ООО «Кизилдорстрой». Обвиняемые добились выделения денег на ремонт из республиканского бюджета и оплатили его через уфимское ООО «Инфодор-строй», с которым формально заключили муниципальный контракт. Ремонт был выполнен с грубыми нарушениями, устранить которые невозможно без полной замены дорожного полотна, полагает следствие.

В 2022 году чиновники, как было установлено, по такой же схеме организовали ремонт участка дороги Сибай — Туяляс на сумму 9,3 млн руб. Работы также выполнял «Кизилдорстрой».

Осужденные не признали вину.

Венера Хисамова

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