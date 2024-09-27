Разработку СПГ-оборудования включат в новый нацпроект по энергетике

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что в 2025 году будет запущен нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии», который будет включать в себя разработку СПГ-оборудования. По его словам, работы по созданию нацпроекта находятся на финальной стадии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В нем (в нацпроекте.— "Ъ") пять федеральных проектов, которые курируют и в Министерстве промышленности и торговли. Один из них касается разработки оборудования для нефтегазового комплекса, еще один касается сжиженного природного газа»,— сказал Александр Новак на совещании в рамках Российской энергетической недели (цитата по ТАСС).

В феврале 2024 года Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о запуске в России новых нацпроектов. В их числе «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Экономика данных» и «Продолжительная и активная жизнь».

По данным «Ъ», РФ нарастила добычу газа по итогам восьми месяцев на 9,3%, до 463,77 млрд куб. м, в августе показатель вырос на 9,6%, до 54,4 млрд куб. м. Сильнее всего в августе росла добыча у «Газпрома» (MOEX: GAZP) и НОВАТЭКа (MOEX: NVTK), начавшего отгрузки с «Арктик СПГ-2».

О добыче газа — в тексте «Ъ» «Двухударными темпами».