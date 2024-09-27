Путин провел Совбез по вопросам развития авиации

Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, где обсуждалось развитие авиационного комплекса. Встреча проходила в формате видеоконференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В июне 14-й пакет европейских санкций запретил любые частные и чартерные перелеты в интересах россиян. Запрет подразумевает, что граждане РФ не смогут совершать перелеты на отдых частными рейсами, а компании направлять сотрудников на деловые встречи.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Санкции управляют полетами»

Матвей Иващенко