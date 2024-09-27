Концерт Shaman в Нижнем Тагиле отменили из-за плотного графика артиста

Выступление певца Shaman (Ярослав Дронов), которое должно было состояться в Нижнем Тагиле 24 сентября, отменили из-за плотного графика исполнителя, сообщил «Ъ-Урал» представитель артиста Антон Коробков-Землянский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление певца Shaman (Ярослав Дронов), которое должно пройти в Нижнем Тагиле 24 сентября, отменили из-за плотного графика артиста

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Выступление певца Shaman (Ярослав Дронов), которое должно пройти в Нижнем Тагиле 24 сентября, отменили из-за плотного графика артиста

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам господина Коробкова-Землянского, концерт Shaman в Магнитогорске, запланированный на 3 октября, был отменен по этой же причине. «У артиста очень плотный график. Уже третий год Shaman — самый гастролирующий музыкант страны и дает свыше 100 сольных концертов ежегодно. Без участия Ярослава сегодня трудно представить топовые музыкальные фестивали, музыкальные телешоу и, конечно, государственные праздники. При такой нагрузке время от времени, к сожалению, возникают накладки и те или иные мероприятия приходится переносить»,— рассказал Антон Коробков-Землянский, добавив, что в других городах концерты в рамках тура «Победа!» состоятся.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что возможной причиной отмены концерта в Нижнем Тагиле стали низкие продажи билетов.

Анастасия Таначева