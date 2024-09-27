В МЧС предупредили свердловчан об усилении ветра до 17 м/с

На территории Свердловской области в субботу, 28 сентября, местами ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным Уральского гидрометцентра, ночная температура воздуха в Екатеринбурге ночью 28 сентября составит +9°, дневная — +18°. Ветер 5 м/с, осадки в этот день не ожидаются.

В воскресенье, 29 сентября ночью будет +12°, днем потеплеет до +17°. Ветер 5-6 м/с, осадки также не ожидаются.

В регионе конец сентября и начало октября ожидаются теплыми: в понедельник, 30 сентября, ночью установится температура +12°, днем +21°, во вторник, 1 октября — ночью +8°, днем +16°. В среду ночью похолодает до +2°, днем до +16°, в четверг ночью +3°, днем +17°.

Полина Хабарова