Ростехнадзор разрешил эксплуатацию энергоустановок Центра фехтования в Уфе

Западно-Уральское управление Ростехнадзора выдало разрешение на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок нового здания Центра фехтования в Уфе. Объект соответствует требованиям безопасности в сфере электроэнергетики, нарушений не выявлено, сообщила пресс-служба ведомства.

В составе объекта универсальный спортивный зал размером 4224 метра на 28 фехтовальных дорожек, зрительские трибуны на 350–370 мест, тренажерный и спортивный залы для индивидуальных занятий, бассейн, конференц-зал, тренерские, комментаторские, помещение для взятия допинг-проб и медико-восстановительный блок.

Площадь Центра фехтования — 6 тыс. кв. м. Спорткомплекс станет площадкой для соревнований регионального, всероссийского и международного уровня.

Наталья Балыкова