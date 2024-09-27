В Москве задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции

ФСБ и СКР задержали девятерых участников преступной группы, которые содействовали в получении российского гражданства для граждан Центральной Азии по поддельным украинским паспортам. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦОС ФСБ России Фото: ЦОС ФСБ России

«Соучастники искали граждан Таджикистана и Узбекистана, желавших оформить гражданство Российской Федерации. За плату от 150 тыс. до 350 тыс. руб. они изготовляли фальшивые пластиковые паспорта, подтверждающие украинское гражданство, а также поддельные документы о регистрации на территории Донецкой Народной Республики. Это создавало возможность для иностранных граждан получить российское гражданство в упрощенном порядке»,— говорится в сообщении.

Утверждается, что преступная группа начала свою деятельность в 2023 году. В отношении личностей, получивших российское гражданство нелегальным способом, проводятся следственные мероприятия. В ходе расследования рассматривается вопрос о лишении их гражданства и последующей депортации.

«Задержаны девять лидеров и активных участников межрегиональной группы, которая организовала незаконное пребывание иностранцев на территории России, используя поддельные украинские паспорта с регистрацией в новых российских регионах»,— сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Главным следственным управлением СКР по Москве инициировано уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В ходе расследования было осуществлено 30 обысков в различных местах, включая Москву, ДНР, Ростов-на-Дону и Тулу. В результате были изъяты штампы, печати и бланки государственных органов и учреждений.

По данным МВД, в России находится около 630 тыс. нелегальных мигрантов. С 2025 года правительство планирует запустить реестр контролируемых лиц, чтобы стимулировать их покидать страну.

Подробнее об этой инициативе читайте в материале «Ъ» «Правонарушения ждут перечня».