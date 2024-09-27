Агробиотехнопарк за 3,5 млрд рублей в Сочи займет 10 га площади

Власти Краснодарского края занимаются разработкой проекта создания агробиотехнопарка в Сочи. Всего в разработке более 10 проектов по созданию индустриальных и промтехнопарков в регионе, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный портал города-курорта Сочи Фото: Официальный портал города-курорта Сочи

Академия развития субтропического сельского хозяйства, Корпорация развития Краснодарского края и компания «День» подписали соглашение о реализации проекта по созданию агробиотехнопарка «Субтропики России» в Сочи. Площадь парка составит около 10 га. Капитальные вложения управляющей компании в инфраструктуру составят около 500 млн руб. Инвестиции предприятий-резидентов в совокупности — порядка 3,5 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «День» зарегистрировано в Сочи в 2007 году. Компания занимается вспомогательной деятельностью в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции. Руководитель организации Николай Погорельских, бенефициар — Дмитрий Погребков. За 2023 год компания понесла более 5,2 млн руб. убытка.

Как отметил замминистра сельского хозяйства Кубани Михаил Тимофеев, Сочи является уникальной природно-климатической территорией, где можно успешно выращивать тропические культуры. Этим бизнесом сейчас занимаются несколько хозяйств. Реализация таких проектов, как строительство агробиотехнопарка, позволит в разы улучшить производственные показатели, считает господин Тимофеев.

Власти Сочи ранее делились планами по усилению работы по развитию субтропического хозяйства. Чаеводство и ореховодство могут стать приоритетным направлением субтропического земледелия в ближайшие 15–20 лет.

Вячеслав Рыжков