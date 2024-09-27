Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге эвакуировали студентов и преподавателей УрГЭУ

Студентов и преподавателей Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ). утром в пятницу, 27 сентября, эвакуировали. Как сообщили в пресс-служба вуза, в здании сработала учебная тревога.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Ректор УрГЭУ Яков Силин отметил слаженность действий сотрудников университета в ходе учебной эвакуации студентов»,— сказано в сообщении. Через 15 минут студенты и преподаватели вернулись к образовательному процессу.

Полина Хабарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...