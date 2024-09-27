В Екатеринбурге эвакуировали студентов и преподавателей УрГЭУ
Студентов и преподавателей Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ). утром в пятницу, 27 сентября, эвакуировали. Как сообщили в пресс-служба вуза, в здании сработала учебная тревога.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«Ректор УрГЭУ Яков Силин отметил слаженность действий сотрудников университета в ходе учебной эвакуации студентов»,— сказано в сообщении. Через 15 минут студенты и преподаватели вернулись к образовательному процессу.