В Екатеринбурге эвакуировали студентов и преподавателей УрГЭУ

Студентов и преподавателей Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ). утром в пятницу, 27 сентября, эвакуировали. Как сообщили в пресс-служба вуза, в здании сработала учебная тревога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Ректор УрГЭУ Яков Силин отметил слаженность действий сотрудников университета в ходе учебной эвакуации студентов»,— сказано в сообщении. Через 15 минут студенты и преподаватели вернулись к образовательному процессу.

Полина Хабарова