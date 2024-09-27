Лукашенко заявил, что президентами не становятся, а рождаются
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не знает других людей, которые могли бы руководить республикой. По его мнению, президентом надо родиться.
Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Вчера я подумал об этом: ну вот а кто? Вот я приду, вы скажете: слушай, посоветуй, кого поддержать в данной ситуации. Честно, я не знаю»,— сказал господин Лукашенко. Видеозапись встречи президента Белоруссии со студентами технических вузов размещена в Telegram-канале «Пул первого», близкого к пресс-службе главы белорусского государства.
По его мнению, президентами «не становятся, а рождаются», и для того чтобы занимать должность такого уровня, претенденту нужно обладать особенными качествами.
«Гораздо выше, чем у меня, отдельными качествами... Вот если бы все эти качества в одном человеке соединить, уникальный был бы человек»,— сказал господин Лукашенко.
В начале августа президент Белоруссии призвал граждан «привыкать» к тому, что в стране будет новый президент. Он отметил, что не собирается «бросать» их завтра или послезавтра, но добавил, что «всякое в жизни бывает».
Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии в 1994 году, после чего переизбирался на этот пост пять раз. Последние выборы в Белоруссии прошли в 2020 году, Александр Лукашенко набрал в первом туре 80,1% голосов. После оглашения результатов в стране на протяжении нескольких месяцев проходили протестные акции. Следующие выборы в Белоруссии должны пройти до 20 июля 2025 года. Их дата пока не назначена. В феврале 2024 года господин Лукашенко заявлял, что намерен вновь баллотироваться на высший государственный пост.