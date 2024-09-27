Лукашенко заявил, что президентами не становятся, а рождаются

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не знает других людей, которые могли бы руководить республикой. По его мнению, президентом надо родиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вчера я подумал об этом: ну вот а кто? Вот я приду, вы скажете: слушай, посоветуй, кого поддержать в данной ситуации. Честно, я не знаю»,— сказал господин Лукашенко. Видеозапись встречи президента Белоруссии со студентами технических вузов размещена в Telegram-канале «Пул первого», близкого к пресс-службе главы белорусского государства.

По его мнению, президентами «не становятся, а рождаются», и для того чтобы занимать должность такого уровня, претенденту нужно обладать особенными качествами.

«Гораздо выше, чем у меня, отдельными качествами... Вот если бы все эти качества в одном человеке соединить, уникальный был бы человек»,— сказал господин Лукашенко.

В начале августа президент Белоруссии призвал граждан «привыкать» к тому, что в стране будет новый президент. Он отметил, что не собирается «бросать» их завтра или послезавтра, но добавил, что «всякое в жизни бывает».

Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии в 1994 году, после чего переизбирался на этот пост пять раз. Последние выборы в Белоруссии прошли в 2020 году, Александр Лукашенко набрал в первом туре 80,1% голосов. После оглашения результатов в стране на протяжении нескольких месяцев проходили протестные акции. Следующие выборы в Белоруссии должны пройти до 20 июля 2025 года. Их дата пока не назначена. В феврале 2024 года господин Лукашенко заявлял, что намерен вновь баллотироваться на высший государственный пост.

Александр Андреев