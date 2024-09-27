Вэнс: мне не нравится, когда Зеленский говорит американцам что делать

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев, сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс ответил на критику со стороны Владимира Зеленского. Он заявил, что ему не нравится, когда президент Украины указывает американским налогоплательщикам, что им следует делать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джей Ди Вэнс

Фото: Paul Sancya / AP Джей Ди Вэнс

Фото: Paul Sancya / AP

«Послушайте, не в интересах Америки, не в интересах Украины, не в интересах Европы, чтобы эта война продолжалась бесконечно. Вы сказали, что Зеленский раскритиковал мои слова. Во-первых, это не план. И мне не нравится, что Зеленский приезжает в эту страну и говорит американским налогоплательщикам, что они должны делать. Он должен сказать спасибо американским налогоплательщикам»,— сказал Джей Ди Вэнс на митинге в Мичигане (цитата по CBS News).

12 сентября Джей Ди Вэнс описал возможный план Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине, который предполагает создании линии разграничения по нынешней линии фронта и гарантированный отказ Киева от вступления в НАТО. Владимир Зеленский в интервью The New Yorker назвал подобные заявления «опасным сигналом». «Идея о том, что мир должен прекратить эту войну за счет Украины, неприемлема»,— сказал тогда Владимир Зеленский.

О визите Зеленского в США — в тексте «Ъ» «Новая сессия о главном».