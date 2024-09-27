В Свердловской области могут запретить ночную продажу слабоалкогольной продукции

Правительство Свердловской области направило в заксобрание региона на рассмотрение законопроект об ограничении розничной продажи в ночное время алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Сегодня в Свердловской области, как и в других регионах России, актуальна проблема деятельности таких организаций, которые с 8 до 23 часов работают как магазины, а после — как объекты общественного питания»,— рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка области Анна Кузнецова. По ее словам, посетители таких заведений часто в нарушают покой жителей в ночное время.

Отмечается, что в ресторанах, барах и кафе, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, можно будет заказать алкоголь круглосуточно, но не на вынос.

Всего в регионе в розницу слабоалкогольные напитки продают 958 торговых объектов и 172 объекта общепита. Отмечается, что за два года от жителей многоквартирных домов поступило около 400 жалоб на нарушение тишины и покоя посетителями таких заведений.

Напомним, с 6 сентября в регионе начал действовать закон, расширяющий перечень мест, где запрещено курить. В него включены остановки, парки и другие общественные пространства. Согласно КоАП РФ, штраф за нарушение закона составит от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.

Полина Хабарова