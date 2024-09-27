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Коммерсантъ FM
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Обвиняемый по делу о поставке некачественной продукции для военных арестован

Руководитель проекта ООО «Сибирская навигационная компания» Владислав Пыльский, которого обвиняют в мошенничестве с поставкой продукции военного назначения в вооруженные силы РФ, задержан и заключен под стражу. По версии следствия, он и другие фигуранты уголовного дела причинили государству ущерб в размере 164 млн руб.

В Следственном комитете России (СКР) сообщили, что в 2022 году господин Пыльский, действуя совместно с соучастниками, поставил в войска продукцию военного назначения, которая не соответствовала техническим требованиям и потребностям заказчика.

«Расследуется уголовное дело в отношении Владислава Пыльского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой)»,— говорится в сообщении в Telegram-канале СКР.

Там добавили, что на денежные средства компании в размере 164 млн руб. наложен арест. Расследованием занимается Главное военное следственное управление СКР.

В августе также стали известны подробности уголовного дела по факту хищения средств Минобороны в размере 2 млрд руб., выделенных на изготовление и поставку 20 тыс. бронежилетов и «плитников» для войсковых подразделений, участвующих в специальной военной операции. Из материалов дела следует, что его фигуранты направили средства госконтракта на приобретение недвижимости и долей в пяти компаниях.

В апреле Басманный суд Москвы арестовал нескольких подозреваемых — гендиректора ГК «Пикет» Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову — по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Под стражу также отправили бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова.

Подробности уголовного дела — в материале «Ъ» «Сюжет по Булгакову».

Александр Андреев

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