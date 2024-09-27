На конференции в Сочи показали межсетевой экран нового поколения
На конференции в Сочи «Лаборатория Касперского» представила межсетевой экран нового поколения (встроенную защитную сетевую платформу) — Kaspersky NGFW. Бета-версию показал директор по исследованиям и разработке Антон Иванов, пишет ТАСС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Разработка, как утверждается, позволит защитить сетевую инфраструктуру от широкого спектра киберугроз. Это как фишинг и кибератаки, так и запрет передачи данных сомнительным адресатам, блокируют подменный трафик.
Разработчики заявили, что технологии в их продукте обеспечивают высокую точность фильтрации угроз. Программа отслеживает состояние активных соединений и принимает решение о защите на основе контекста трафика.
Ранее сообщалось, что в Сириусе разработали новую соцсеть для ученых. В ней научные сотрудники, любители науки смогут делиться своими проектами, информацией, искать группы для сотрудничества. Бета-версию уже выложили в открытый доступ.