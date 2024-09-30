Прямая речь

Анатолий Мялицин, директор направления по специализированной медицинской технике АО «Русатом РДС»:

— Передовая инженерная школа Сеченовского университета предоставляет уникальную возможность для индустрии привлечь молодые кадры и усовершенствовать уровень компетенций имеющихся сотрудников. Кроме того, ПИШ — это площадка для развития научно-исследовательских проектов. Совместно с ПИШ Сеченовского университета мы выстроили продуктовую стратегию. Например, в этом году планируем запустить крупномасштабный проект по производству уникального лазерного комплекса для восстановления тканей. Уже к концу 2024 года на рынке появятся отечественный хирургический лазер и аппарат для радиоволновой хирургии. Объем годовой выручки от реализации разрабатываемых медицинских изделий к 2027 году может достигнуть 2 млрд руб.