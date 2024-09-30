Карта компетенций тестировщика по таксономии hh.ru (обязательные компетенции, ограничено тремя)

Компетенция Название навыка Описание навыка Управление тестированием ПО Методология тестирования Способность выбрать общий подход к проведению тестирования и набор конкретных методов, а также знание этих подходов и методов STLC Знание жизненного цикла и этапов тестирования программного обеспечения Анализ тестирования Способность определить, что необходимо протестировать, через анализ документов — пользовательских историй, сценариев использования и спецификаций требований Проведение тестирования ПО Функциональное тестирование Тестирование функциональности программного продукта на соответствие его спецификациям и функциональным требованиям Usability-тестирование Оценка удобства использования продукта для конечных пользователей Тестирование пользовательского интерфейса Тестирование интерфейса приложения на соответствие дизайну и удобство использования Уровни и методы тестирования ПО Уровни тестирования, в т. ч.: Сквозное тестирование Тестирование всего процесса разработки и взаимодействия всех его компонентов Системное тестирование Проверка всей системы в целом с целью обеспечения ее работоспособности и соответствия системным требованиям Интеграционное тестирование Подход к тестированию взаимодействия различных компонентов или модулей продукта между собой Тестирование производительности ПО Нагрузочное тестирование Тестирование производительности системы при высокой нагрузке, например при большом количестве активных пользователей Тестирование защищенности ПО Тестирование безопасности Тестирование системы на наличие уязвимостей и обеспечение ее защиты от атак Уязвимости защиты Знание типов уязвимостей и систем их классификации UX- и UI-дизайн User Interface Интерфейс пользователя. Навык UI — это умение проектировать простые и привлекательные интерфейсы Языки программирования SQL Язык запросов для работы с базами данных в системах управления базами данных: извлечения, обновления, добавления и удаления данных из баз Java Язык программирования и платформа для вычислений. Навык — владение синтаксисом и написание кода на языке Python Язык программирования для разработки веб-приложений, анализа данных, машинного обучения и других задач. Навык — владение синтаксисом и написание кода на языке Системы управления версиями Git Система контроля версий в файлах и каталогах или хранилище, база данных истории разработки проекта. Навык — умение использовать Git в работе Системная аналитика Сбор требований Процесс определения, уточнения и формализации требований к продукту или проекту от заказчиков и заинтересованных сторон с помощью интервью, опросов, групповых обсуждений и наблюдений Анализ требований Сбор требований заказчика и других заинтересованных сторон к проекту, продукту или процессу, их систематизация, выявление взаимосвязей и документирование Acceptance Criteria Критерии приемки конкретного результата работ над продуктом — список условий, которые должны выполняться, чтобы продукт соответствовал ожиданиям целевой аудитории, заказчика и других заинтересованных сторон. Навык — способность сформулировать эти критерии Аналитика данных Извлечение данных Способность извлекать данные, необходимые для решения задачи, из различных источников, таких как базы и витрины данных, веб-страницы и информационные системы Преобразование данных Способность трансформировать данные из одного формата или типа в другой для их дальнейшего объединения и анализа Предобработка данных Очистка данных, удаление зашумленных и недостоверных признаков, обнаружение и обработка дубликатов, пропусков и аномалий Системы управления базами данных PostgreSQL Система управления базами данных для больших и сложных аналитических процессов. Навык — умение работать с системой MySQL Система управления базами данных, которая помогает создавать и управлять базами данных сайта или приложения и используется для онлайн-трансакций Операционные системы Linux Операционная система. Навык — знание команд и принципов работы с файлами, процессами, сетью, программированием и другими функциями Bash Интерпретатор командной строки для операционных систем Linux и UNIX. Навык — умение использовать командную строку для выполнения задач и автоматизации процессов Программные интерфейсы приложений API Интерфейс программирования, который помогает создавать приложения, с использованием функций и данных других приложений. Навык — умение использовать API REST Архитектурный стиль для создания веб-служб, которые используют HTTP для передачи данных между клиентом и сервером. Навык — понимание принципов REST HTTP Понимание работы HTTP-протокола Резервное копирование и восстановление Виртуализация Способность создавать виртуальные окружения, сервера и системы внутри одного устройства, чтобы запускать и тестировать различные операционные системы и настройки в рамках работы с одним оборудованием VMware Программное обеспечение для виртуализации и автоматизации ИТ-инфраструктуры. Навык — владение инструментом Hyper-V Платформа, с помощью которой можно запускать несколько операционных систем в виде виртуальных машин в Windows. Навык — умение работать с платформой Управление проектами Разработка технических заданий Описание требований к проекту: цели, функциональности, интерфейсов, архитектуры, условий безопасности Постановка задач разработчикам Умение описывать задачи, которые будут выполнять разработчики. Для это нужно понимать, какие задачи должны быть выполнены и какие инструменты и технологии понадобятся Контроль выполнения задач Мониторинг и управление выполнением задач и соблюдением графиков и сроков участниками проектной команды, подрядчиками и партнерами Знакомство с гибкими методологиями управления