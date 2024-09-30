Карта компетенций тестировщика по таксономии hh.ru (обязательные компетенции, ограничено тремя)

|Управление тестированием ПО
|Методология тестирования
|Способность выбрать общий подход к проведению тестирования и набор конкретных методов, а также знание этих подходов и методов
|STLC
|Знание жизненного цикла и этапов тестирования программного обеспечения
|Анализ тестирования
|Способность определить, что необходимо протестировать, через анализ документов — пользовательских историй, сценариев использования и спецификаций требований
|Проведение тестирования ПО
|Функциональное тестирование
|Тестирование функциональности программного продукта на соответствие его спецификациям и функциональным требованиям
|Usability-тестирование
|Оценка удобства использования продукта для конечных пользователей
|Тестирование пользовательского интерфейса
|Тестирование интерфейса приложения на соответствие дизайну и удобство использования
|Уровни и методы тестирования ПО
|Уровни тестирования, в т. ч.:
|Сквозное тестирование
|Тестирование всего процесса разработки и взаимодействия всех его компонентов
|Системное тестирование
|Проверка всей системы в целом с целью обеспечения ее работоспособности и соответствия системным требованиям
|Интеграционное тестирование
|Подход к тестированию взаимодействия различных компонентов или модулей продукта между собой
|Тестирование производительности ПО
|Нагрузочное тестирование
|Тестирование производительности системы при высокой нагрузке, например при большом количестве активных пользователей
|Тестирование защищенности ПО
|Тестирование безопасности
|Тестирование системы на наличие уязвимостей и обеспечение ее защиты от атак
|Уязвимости защиты
|Знание типов уязвимостей и систем их классификации
|UX- и UI-дизайн
|User Interface
|Интерфейс пользователя. Навык UI — это умение проектировать простые и привлекательные интерфейсы
|Языки программирования
|SQL
|Язык запросов для работы с базами данных в системах управления базами данных: извлечения, обновления, добавления и удаления данных из баз
|Java
|Язык программирования и платформа для вычислений. Навык — владение синтаксисом и написание кода на языке
|Python
|Язык программирования для разработки веб-приложений, анализа данных, машинного обучения и других задач. Навык — владение синтаксисом и написание кода на языке
|Системы управления версиями
|Git
|Система контроля версий в файлах и каталогах или хранилище, база данных истории разработки проекта. Навык — умение использовать Git в работе
|Системная аналитика
|Сбор требований
|Процесс определения, уточнения и формализации требований к продукту или проекту от заказчиков и заинтересованных сторон с помощью интервью, опросов, групповых обсуждений и наблюдений
|Анализ требований
|Сбор требований заказчика и других заинтересованных сторон к проекту, продукту или процессу, их систематизация, выявление взаимосвязей и документирование
|Acceptance Criteria
|Критерии приемки конкретного результата работ над продуктом — список условий, которые должны выполняться, чтобы продукт соответствовал ожиданиям целевой аудитории, заказчика и других заинтересованных сторон. Навык — способность сформулировать эти критерии
|Аналитика данных
|Извлечение данных
|Способность извлекать данные, необходимые для решения задачи, из различных источников, таких как базы и витрины данных, веб-страницы и информационные системы
|Преобразование данных
|Способность трансформировать данные из одного формата или типа в другой для их дальнейшего объединения и анализа
|Предобработка данных
|Очистка данных, удаление зашумленных и недостоверных признаков, обнаружение и обработка дубликатов, пропусков и аномалий
|Системы управления базами данных
|PostgreSQL
|Система управления базами данных для больших и сложных аналитических процессов. Навык — умение работать с системой
|MySQL
|Система управления базами данных, которая помогает создавать и управлять базами данных сайта или приложения и используется для онлайн-трансакций
|Операционные системы
|Linux
|Операционная система. Навык — знание команд и принципов работы с файлами, процессами, сетью, программированием и другими функциями
|Bash
|Интерпретатор командной строки для операционных систем Linux и UNIX. Навык — умение использовать командную строку для выполнения задач и автоматизации процессов
|Программные интерфейсы приложений
|API
|Интерфейс программирования, который помогает создавать приложения, с использованием функций и данных других приложений. Навык — умение использовать API
|REST
|Архитектурный стиль для создания веб-служб, которые используют HTTP для передачи данных между клиентом и сервером. Навык — понимание принципов REST
|HTTP
|Понимание работы HTTP-протокола
|Резервное копирование и восстановление
|Виртуализация
|Способность создавать виртуальные окружения, сервера и системы внутри одного устройства, чтобы запускать и тестировать различные операционные системы и настройки в рамках работы с одним оборудованием
|VMware
|Программное обеспечение для виртуализации и автоматизации ИТ-инфраструктуры. Навык — владение инструментом
|Hyper-V
|Платформа, с помощью которой можно запускать несколько операционных систем в виде виртуальных машин в Windows. Навык — умение работать с платформой
|Управление проектами
|Разработка технических заданий
|Описание требований к проекту: цели, функциональности, интерфейсов, архитектуры, условий безопасности
|Постановка задач разработчикам
|Умение описывать задачи, которые будут выполнять разработчики. Для это нужно понимать, какие задачи должны быть выполнены и какие инструменты и технологии понадобятся
|Контроль выполнения задач
|Мониторинг и управление выполнением задач и соблюдением графиков и сроков участниками проектной команды, подрядчиками и партнерами
|Знакомство с гибкими методологиями управления