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Коммерсантъ FM
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Средство от насекомых, найденное у погибших детей, нашли на шерсти мертвого кота

Следователи Красноярского края выяснили, что в семье, в которой четверо детей погибли от отравления, недавно умер котенок. Его труп нашли на свалке и отправили на экспертизу. В шерсти животного обнаружили следы неустановленного средства от насекомых, сообщила пресс-служба регионального СКР. Сейчас отравление таким средством следователи считают приоритетной версией гибели детей.

Семья из шести человек обратилась в больницу села Красная Сопка с признаками отравления 21 сентября. Позднее все четыре ребенка — 13-летний мальчик и девочки шести, 11 и 12 лет — скончались «в результате токсического действия неустановленного вещества». Родителей выписали из больницы спустя несколько дней.

Сначала следователи полагали, что семья могла отравиться купленными в магазине продуктами. Однако экспертиза не обнаружила в продуктах превышения вредных веществ. Но выяснилось, что в день трагедии отец семейства обрабатывал квартиру дихлофосом. Точные причины смерти детей установят не менее чем через месяц.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «В деле запахло дихлофосом».

Евгений Белоусов

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