В Башкирии планируют приватизировать два санатория и часть АПК «Алексеевский»

Санатории «Ассы» и «Танып», а также агропромышленный комплекс «Алексеевский» внесены в перечень компаний, которые планируется приватизировать до 2026 года. В план приватизации они включены постановлением исполняющего обязанности премьер-министра Андрея Назарова.

Башкирии принадлежит 99% АПК «Алексеевский», приватизировать планируется 708,3 тыс. акций, или 48% капитала. Республика является единственным владельцем санаториев. Предполагается приватизировать по 100% их уставного капитала.

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Идэль Гумеров