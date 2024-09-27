Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Башкирии планируют приватизировать два санатория и часть АПК «Алексеевский»

Санатории «Ассы» и «Танып», а также агропромышленный комплекс «Алексеевский» внесены в перечень компаний, которые планируется приватизировать до 2026 года. В план приватизации они включены постановлением исполняющего обязанности премьер-министра Андрея Назарова.

Башкирии принадлежит 99% АПК «Алексеевский», приватизировать планируется 708,3 тыс. акций, или 48% капитала. Республика является единственным владельцем санаториев. Предполагается приватизировать по 100% их уставного капитала.

Пропустить рекламу можно через

Идэль Гумеров

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...