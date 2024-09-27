HH.ru: потребность в воспитателях в Свердловской области возросла на 27%

В Свердловской области потребность в воспитателях выросла на 27% с января по неполный сентябрь относительно того же периода 2023 года. Всего в этом году в регионе открыли около 900 вакансий на эту должность, сообщили в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В среднем воспитателям в вакансиях предлагают зарплату в 34 тыс. руб. — она увеличилась на 13% относительно прошлого года. В целом по стране средняя предлагаемая зарплата воспитателей выросла на 18% и составила 40900 руб.

Среди регионов Урала Свердловская область находится на третьем месте по динамике роста числа вакансий для воспитателей. Первым по Уральскому Федеральному округу (УрФО) и одним из лидеров по приросту в России стал Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра), где прирост составил 164% — в 2,6 раза больше, чем в прошлом году, при этом там воспитателям предлагали зарплату в размере 50 тыс. руб. В Тюменской области прирост составил 41%, при этом в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) такие специалисты не так востребованы — спрос на них упал на 38%.

Работодатели в 45% вакансий готовы нанимать воспитателей без опыта, в 43% — с опытом от года до трех лет. Среди основных требований к навыкам указываются: грамотная речь, умение работать в команде, знание детской психологии, организационные навыки и творческое мышление.

Напомним, в конце прошлого года оклад младших воспитателей в детских садах Екатеринбурга составил 7045 рублей, у вожатого или дежурного воспитателя — 5418 руб.

Ирина Пичурина