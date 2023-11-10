Оклад младших воспитателей в детских садах Екатеринбурга составил 7045 рублей

В Екатеринбурге подняли зарплату воспитателям в детских садах и вожатым в лагерях, следует из постановления городской администрации. Согласно документу, минимальный оклад у младших воспитателей составит 7045 руб., у вожатого или дежурного воспитателя оклад составляет — 5418 руб.

В документе прописано, что за выполнение младшим воспитателем особо важных «для функционирования организации работ» к минимальному размеру должностного оклада применяется абсолютное повышение в размере 4 тыс. руб. Так, образуется новый минимальный размер оклада.

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