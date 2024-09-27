Рейс Сочи — Улан-Удэ ушел на запасной аэродром из-за погоды

Самолет, летевший из Сочи в Улан-Удэ, ушел на запасной аэродром. Решение экипаж принял в связи со сложными метеоусловиями, сообщает пресс-служба аэропорта «Байкал». Борт ушел на аэродром в Иркутске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В аэропорту Улан-Удэ ввели ограничения видимости по метеоусловиям. Ранее прибывшие рейсы обслуживают. Позже, в 3:00 по мск, ограничения сняли. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

В начале сентября сообщалось, что за лето аэропорт Сочи обслужил более 5 млн пассажиров. Воздушная гавань обеспечила бесперебойное авиасообщение из 60 городов страны. Чаще всего по внутренним направлениям летали в Москву и из Москвы — 1,6 млн пассажиров, доля столицы составила 34% в общем пассажиропотоке.

Вячеслав Рыжков