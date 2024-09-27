Более 50 улиц остались без света в Сочи

В Сочи ограничили подачу электричества для 54 улиц. Временные изменения произошли из-за плановых ремонтных работ на энергооборудовании и установки цифровых приборов учета. Кратковременные отключения продлятся до 19:00 в пятницу, 27 сентября, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В пятницу подачу электричества ограничили для улиц Попова, Урицкого, Полевая, Павлика Морозова, Ульянова, Лимонная, Светогорская, Петровская, Ярославская, Шиловская. Сейчас нет света на улицах Пятигорская, Ленина, Новоселов, Гагарина, Шаумяна, Транспортная, Разданская, Молодежная, Надежды, Олимпийская, Заречная.

Подачу электричества ограничили для переулков Лесной, Изумрудный, Горный, Черкесский. Света также нет в селах Мессажай, Гунайка Четвертая, Агой, Гунайка, Солохаул, Коловинка.

С временными неудобствами столкнулись жители поселков Харциз Первый, Харциз Второй, Дагомыс, Верхнеармянская Хобза. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик