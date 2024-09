«K-pop symphony BTS», «Чайка. Французская версия» и «Это все она»

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать «Прекрасную музыку» в исполнении пианиста Германа Мархасина, «Петербургские серенады», а также группу Reflex и симфонический оркестр, который исполнит хиты BTS. В музеях — сходить на экскурсию-расследование «Тайна дома Ипатьева», фотоэкскурсию «Модный бунт» и послушать лекцию Михаила Вербицкого о ночных клубах Екатеринбурга. В театрах — увидеть новые постановки «Шинель 18+» и «Чайка. Французская версия», а также спектакли «Это все она» с Викторией Толстогановой, «Зинон. С приветом!» с Игорем Ливановым. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телеведущая Ксения Бородина

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Телеведущая Ксения Бородина

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Концерты

На площадке ТЦ «Мега» 28 сентября откроется активити-парк TeikaBoom, на мероприятии выступит группа «Рили», а также Ксения Бородина и другие артисты. Этот музыкальный праздник для детей и взрослых начнется в 15:00 на фудкорте «Меги». Гости смогут услышать хиты от юных артистов группы «Рили» и Полины Языковой. В программе — праздничный парад любимых детских героев, челленджи и игры с любимыми персонажами, шоу гигантских трансформеров. В TeikaBoom будут доступны аттракционы, игровая зона, кондитерская и семейный ресторан. Вход на открытие свободный.

В кинозале Ельцин-центра 29 сентября пройдет концерт «Прекрасная музыка» в исполнении пианиста Германа Мархасина. Основу программы составляют две пьесы в манере позднего XX века — соната для фортепиано № 2 «Фаол» Юрия Красавина и Palais de Mari Мортона Фелдмана. Программу обрамляют две пассакалии, написанные выпускниками Петербургской/Ленинградской консерватории — пассакалия из оперы «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича и «В песках» Алисы Духовлиновой по одноименному стихотворению Майи Григорьевой. Стоимость билета — от 500 руб.

В Свердловской государственной детской филармонии 30 сентября выступит уникальный коллектив из Санкт-Петербурга — камерный хор «Петербургские серенады». В программе концерта прозвучат классические произведения Астора Пьяцолы, Жоржа Орика, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, арии известных опер, лучшие образцы русского фольклора, песни из знаменитых кинофильмов. Стоимость билета — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловская филармония

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Свердловская филармония

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Свердловской государственной академической филармонии 30 сентября пройдет концерт «Четыре Баха». Музыкальное наследие Баха вошло в золотой фонд мировой культуры и хорошо известно ценителям классики, а о его личной судьбе говорят редко. Хотя Иоганн Себастьян Бах был представителем одной из самых «музыкальных» семей в истории: всего у него в роду насчитывается 56 музыкантов и композиторов. Сам же Иоганн Бах стал отцом 20 детей. Иоганн Себастьян и его сыновья увековечили знаменитую фамилию своим творчеством и верным служением музыке. В программе концерта — Симфония фа мажор, Концерт ля мажор для виолончели и струнных, Концертная симфония до мажор для флейты, гобоя, скрипки и виолончели с оркестром, Симфония соль мажор и Концерт для двух скрипок с оркестром ре минор. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец молодежи

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дворец молодежи

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На сцене Дворца молодежи 1 октября прозвучат «Лучшие хиты The Beatles с камерным оркестром». Трибьют-шоу The BeatLove — группа, не имеющая аналогов в стране, поскольку исполнители не только мастерски поют хиты великолепной четверки, но воссоздают на сцене концерт легендарных The Beatles в мельчайших подробностях. Все музыканты подобраны по типажу и внешнему сходству с «битлами», костюмы и инструменты полностью соответствуют оригинальным до мелочей, сценические движения поставлены опытными преподавателями. Стоимость билета на концерт — от 1,2 тыс. руб.

В Музее истории Екатеринбурга 2 октября выступит трио Елизаветы Романовой с программой «Джаз в музее». Для зрителей прозвучат латиноамериканская музыка, блюз, соул, а также авторские композиции вокалистки — певицы с нежным и чувственным тембром, солистки ROLI band. Текст любой песни из программы — целая история с глубоким поэтическим смыслом. Основную мысль каждой из этих историй солистка рассказывает в перерывах между композициями. Вместе с Елизаветой Романовой выступят Вячеслав Жижилев (фортепиано) и Виктор Дюляев (контрабас). Стоимость билета — 700 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа "Рефлекс"

Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ Группа "Рефлекс"

Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 3 октября выступит группа Reflex, которой исполнилось 20 лет. Вместе с солисткой Ириной Нельсон группа исполнит известные композиции: «Сойти с ума», «НонСтоп», «Люблю», «Танцы», «Потому что не было тебя», «Первый раз» и другие хиты. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников 4 октября состоится концерт «K-pop symphony BTS». BTS — мировая сенсация и настоящий феномен корейской поп-музыки. В исполнении струнного оркестра CAGMO прозвучат одни из самых значимых композиций BTS с далекого дебюта и до ярких сольных проектов. В программу концерта объединены и самые известные хиты BTS, и те, которые выбрали фанаты. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

В EverJazz 4 октября в исполнении Рафила Минеева, а также трио Александра Титова и Игоря Паращука прозвучат композиции в авторских аранжировках пианиста Чика Кориа. Один из самых техничных пианистов в джазе, бесконечно плодовитый композитор, первопроходец электрического джаз-рока и виртуоз множества жанров, экспериментатор — все это Армандо Энтони «Чик» Кориа. Его большая джазовая карьера стартовала в Нью-Йорке в первой половине 1960-х годов в составе джазовых коллективов, которыми руководили Монго Сантамария, Уилли Бобо, Хэрби Мэнн и Стэн Гетц. На счету Чика Кориа — выступления на крупнейших концертных сценах Америки, Европы и Азии и работа с прославленными музыкантами: Бобби Макферрином, Джоном Маклафлином, Пако де Лусия, Херби Хэнкоком, Эл ДиМеолой, Джоном Патитуччи, Бэлой Флек и другие. Стоимость билета — от 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детский театр мюзикла представит музыкальный хит парад песен из самых известных мультфильмов

Фото: предоставлено Свердловской государственной детской филармонии Детский театр мюзикла представит музыкальный хит парад песен из самых известных мультфильмов

Фото: предоставлено Свердловской государственной детской филармонии

В Свердловской государственной детской филармонии 4 октября состоится «Мульт-пульт-концерт». Детский театр мюзикла представит музыкальный хит парад песен из самых известных мультфильмов, наполненных танцами и музыкой. На концерте зрители увидят и услышат фрагменты из любимых диснеевских, современных российских мультфильмов, а также из популярных музыкальных фильмов и мультиков советских времен: «Рапунцель», «Зверополис», «Маша и медведь», «Алладин», «В синем море в белой пене» из мультсериала «Приключения капитана Врунгеля, «Мы маленькие дети» из фильма «Приключения Электроника» и многие другие. Стоимость билета — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки

В Музее Бориса Ельцина 28 сентября состоится экскурсия-расследование «Тайна дома Ипатьева». После расстрела царской семьи в доме инженера Ипатьева прошло более 100 лет, а после сноса этого дома — более 45 лет. Число книг, фильмов, публикаций о событиях страшной июльской ночи 1918 года только растет, но «белых пятен» в этой истории все еще слишком много. На экскурсии слушателям предлагается пройти по музейной экспозиции, посвященной истории Романовых, узнать о роли Бориса Ельцина в идентификации и захоронении останков жертв расстрела, вернуться в 1918 год, чтобы окунуться в трагические события, основываясь на фактах и свидетельствах, исторических документах, которыми поделились архивы и свидетели исторических событий. Стоимость билета на экскурсию — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее Ельцина 29 сентября пройдет фотоэкскурсия «Модный бунт», которая начнется в магазине винтажной одежды «Шувакиш», где слушатели переоденутся в аутентичную одежду 1990-х годов. В новых образах посетители отправятся в музей. Экскурсовод расскажет о том, что предшествовало модному бунту эпохи перемен, какими были модные тенденции в разные периоды XX века и как людям удавалось оставаться уникальными в стране одинаковых вещей. Все вещи в магазине «Шувакиш» — это оригиналы 1980-1990-х годов. Во время экскурсии в одной из локаций музея можно будет сделать пять снимков у профессионального фотографа. Стоимость билета на фотоэкскурсию — 1 тыс. руб.

В Музее андеграунда 1 октября состоится лекция Михаила Вербицкого «Ночная жизнь Екатеринбурга в 1990-е: "Люк", "Сфинкс", "Эльдорадо", "Карабас" и другие». Ночные клубы — часть западной культуры, которая в современном виде начала формироваться к середине XX века. В Россию «зараза», как ее называет уральский клубный деятель Стас Словиковский, пришла с распадом СССР. История ночной жизни Екатеринбурга началась с дискотеки «Эльдорадо», открывшейся в ККТ «Космос» в октябре 1991 года. Из лекции «Ночной Екатеринбург: 1990-е» слушатели узнают, в каком клубе арт-директор разъезжал по танцполу на лошади в костюме Наполеона, как в Екатеринбурге появился единственный в России рок-клуб, который спонсировали городские и областные власти, в каких заведениях чаще всего фиксировали главные приметы 1990-х — разборки и перестрелки и как работало первое казино города. Стоимость полного билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка Алексея Чернышова "Образы и подобия"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выставка Алексея Чернышова "Образы и подобия"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Музее изобразительных искусств 2 октября в пространстве выставки «Образы и подобия» художника из Удмуртии Алексея Чернышова пройдет лекция «Собирательный образ. Инсталляция». Будучи одной из ведущих художественных форм современного искусства, инсталляция в то же время является одной из неоднозначных. Регулярное употребление этого термина, по отношению к любому «непонятному» объекту искусства, привело к тому, что границы «инсталляционности» стерлись, но у инсталляции есть конкретное определение и форма. На лекции предлагается обратиться к тому, с чего начиналась инсталляция и как трансформировалась, обсудить, что такое «инсталляция» в глобальном контексте и в творчестве Алексея Чернышова. Стоимость полного билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Виктория Толстоганова (в центре)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актриса Виктория Толстоганова (в центре)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Спектакли

Во Дворце молодежи 29 сентября покажут новый спектакль «Это все она» драматурга Андрея Иванова и режиссера Данила Чащина. По сюжету, мать с сыном живут в обособленных мирах и почти не разговаривают. Пытаясь наладить отношения, мать начинает общаться с ним в соцсети с фейкового аккаунта от имени его ровесницы. Этот интернет-диалог затягивает обоих — они начинают жить в двух реальностях. В одной — глухая стена и одиночество, в другой — иллюзия идеального мира, в котором они обретают то, чего им так не хватает в жизни. В результате сын влюбляется в виртуального аватара, не зная, что это его мама. Однако тайное всегда становится явным. В ролях: Виктория Толстоганова, Денис Власенко/Даня Киселев. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 2 октября представят спектакль «Зинон. С приветом!» по пьесе Ольги Степновой. К профессору философии часто приходит мистический призрак, который является плодом его фантазии, но для него он стал духовным наставником и другом. Стоит ли ему избавляться от этой галлюцинации или, может быть, это голос разума, позволяющий задуматься, живет ли профессор так, как хочет — об этом предстоит узнать зрителям. В ролях: Игорь Ливанов, Галина Данилова, Карина Мишулина, Денис Матросов/Александр Носик. Стоимость билета — от 1,4 тыс. руб.

В Центре современной драматургии 4 октября представят новый спектакль «Шинель 18+» режиссера Валерии Телегиной. Это современная интерпретация знаменитой повести Николая Гоголя «Шинель», злободневная постановка, открывающая новые грани классического произведения. Сюжет разворачивается в лихие 1990-е годы. Страна находится в глубоком кризисе, а тихий чиновник в безвыходном положении ищет способ добыть дефицитный подарок для своей особы. Неожиданно, цель ускользает от него в самый последний момент, и он опускается на дно. Но вдруг снизу стучат, кто же там — предстоит узнать зрителям. Стоимость билета — 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский академический театр драмы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Свердловский академический театр драмы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловском академическом театре драмы 4 и 5 октября состоится премьера спектакля «Чайка. Французская версия» драматурга Олега Богаева и режиссера-постановщика Алексея Размахова. Действие происходит в начале XX века в Париже. Сын величайшей французской актрисы и владелицы своего театра мадам Александры Жюльен, уходя служить в армию, оставляет на попечение матери молодую жену Коломбу, которая всегда грезила о театральных подмостках. И вновь размышления о том, как театр навсегда меняет человека, попавшего в него, возвышает и унижает, дарит спасение и губит. Стоимость билета — от 200 руб.

Подготовила Анастасия Таначева