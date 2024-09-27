Бастрыкину доложат о прыжке из окна школы мальчика из Первоуральска

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации в соцмедиа о семикласснике, который выпрыгнул из окна школы Первоуральска (Свердловская область), сообщил Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным Ural Mash, в начале недели в школе №5 13-летний ученик совершил прыжок из окна на глазах у одноклассников, учителей в этот момент рядом не было, а на окнах отсутствовали блокирующие устройства. Из-за этого он получил компрессионный перелом позвоночника. В прошлую пятницу школьник уже прыгал из окна, отделавшись царапиной.

Напомним, ранее прокуратура Первоуральска организовала проверку после прыжка школьника. Она выяснит обстоятельства травмирования ребенка и даст правовую оценку действиям сотрудников школы.

Ирина Пичурина