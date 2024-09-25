Прокуратура проверит падение семиклассника из окна школы в Первоуральске

Прокуратура Первоуральска (Свердловская область) организовала проверку травмирования 13-летнего мальчика в школе № 5, сообщили в пресс-службе ведомства. Он выпал из окна со второго этажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Предварительно известно, что сегодня, 25 сентября, около 10:30 учащийся 7 класса забрался на подоконник и свесил ноги, пока учителя не было в классе, а затем выпал из окна. Предположительно на окнах не было устройств, которые блокируют их от открывания детьми. Ребенка доставили в больницу для оказания помощи.

Прокуратура выяснит обстоятельства травмирования ребенка и даст правовую оценку действиям сотрудников школы. В частности, ведомство проверит, устанавливали ли в учреждении блокирующие открывание устройства на окна. Сотрудники надзорного органа опросят работников школы, запросят из больницы документы для установления степени тяжести случившегося. По результатам проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования.

Ранее сообщалось, что шестиклассник пришел в школу №300 в Екатеринбурге с пистолетом и сделал холостой выстрел в потолок туалета. Никто не пострадал, мать несовершеннолетнего привлекли к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание собственного ребенка).

Анна Капустина