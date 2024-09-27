Арестованного экс-мэра Сочи проверяют на причастность к другим преступлениям

Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате, проверяют на причастность к другим преступлениям. Об этом заявили ТАСС в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский в зале суда

Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский в зале суда

Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции

«В настоящее время у следствия есть основания полагать, что Копайгородский причастен к другим преступлениям... В случае подтверждения бывшему мэру Сочи будут предъявлены новые обвинения»,— уточнил собеседник агентства. О каких преступлениях идет речь, неизвестно.

Алексей Копайгородский покинул пост мэра Сочи в мае. На этой неделе его задержали и доставили в Москву из ЛНР, где он в качестве контрактника участвовал в военной операции. Экс-чиновник обвиняется в особо крупной растрате (ст. 160 УК РФ), суд отправил его под арест до 18 ноября. «Единая Россия» приостановила его членство в партии. Он вину не признает и хочет вернуться в зону боевых действий, где находится его жена.

Лаура Кеффер