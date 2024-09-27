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Коммерсантъ FM
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Минобороны: беспилотник коалиции в Сирии опасно сблизился с российским Су-24

Беспилотник MQ-9 международной коалиции опасно сблизился с Су-24 российских ВКС над Идлибской зоной деэскалации. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Игнасюк.

Когда произошел инцидент, не уточняется. «Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно приняли необходимые меры для предотвращения столкновения»,— заявил замглавы ЦПВС на брифинге. Он снова обвинил коалицию в создании опасных ситуаций в небе Сирии.

Минобороны считает, что западная коалиция не может контролировать группы боевиков в Сирии. В июле ведомство сообщало об опасном сближении беспилотника MQ-9 Reaper с Су-35, а также с Су-24. В середине августа Россия заявила, что американский истребитель сблизился с российским Ан-30.

Об отношениях РФ и Сирии — в материале «Ъ» «Ближний восточный».

Лаура Кеффер

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