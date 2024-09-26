Time узнал, почему сорвались переговоры Зеленского и Трампа

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder, Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder, Reuters

Команда президента Украины Владимира Зеленского не согласилась организовать встречу с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, пишет Time. По информации источников издания, такое решение было принято из-за опасений, что визит украинского президента может быть воспринят как поддержка республиканца.

Time напоминает, что 19 сентября Дональд Трамп сам публично допустил, что встретится с Владимиром Зеленским во время его визита в США для участия в заседании Совбеза ООН. Тогда же, по словам собеседников издания, команды действующего президента Украины и бывшего президента США начали подбирать подходящее для встречи место. Команда господина Трампа, по информации Time, предложила организовать переговоры в резиденции политика Мар-а-Лаго. Однако украинская сторона идею отвергла из-за опасений, что визит господина Зеленского будет интерпретирован как поддержка Дональда Трампа в борьбе за пост президента США.

Команда украинского президента предложила организовать встречу на более нейтральной территории, например провести совместное интервью для американского телеканала. Этот вариант, как утверждают источники Time, обсуждался до тех пор, пока Владимир Зеленский не посетил оружейный завод в Скрантоне — в этом городе родился и вырос президент США Джо Байден.

Вчера, 25 сентября, группа конгрессменов-республиканцев потребовала расследовать визит Владимира Зеленского на завод, указав, что он мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что никаких оснований для расследования нет. Она пояснила, что визит был организован по запросу Украины, а не по инициативе США.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Изначально соперником Дональда Трампа от Демократической партии был Джо Байден. Однако после июльских дебатов с господином Трампом действующий президент США объявил о решении отказаться от участия в гонке. Вместо него кандидатом от демократов стала Камала Харрис.

О поездке украинского президента в США — в материале «Ъ» «Новая сессия о главном».