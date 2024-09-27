Для спасения Кирилла Вишневского не хватает 846 216 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Кирилла грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Консервативное лечение не дало желаемого результата. Деформация позвоночника быстро прогрессирует, нарастает дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, мальчик испытывает постоянные боли. Необходимо хирургическое лечение с использованием технологии VBT, которая позволит устранить искривление позвоночника, сохранив его подвижность. После операции спина Кирилла максимально выпрямится, уйдет боль, мальчик сможет вести активный образ жизни».

Стоимость операции 2 054 432 руб. БФ «Татнефть» внес 1 027 216 руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным,— еще 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Татарстан» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 846 216 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Кирилла Вишневского, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Кирилла — Елены Сергеевны Вишневской. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).