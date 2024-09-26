«Надо меняться без межнациональной розни»

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры приняли поправки в бюджет, увеличивающие доходную часть на 20,2 млрд руб., а расходную — на 11,9 млрд руб. Дискуссия у депутатов возникла при распределении средств на пособия на детей. По мнению оппозиции, их получают не местные жители, а мигранты. После оживленного обмена мнениями на темы демографических процессов и культурных кодов поправки все-таки были приняты большинством голосов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание думы ХМАО

Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры Заседание думы ХМАО

Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры

Поправки в бюджет округа представила директор департамента финансов Югры Вера Дюдина. Впрочем, председатель думы ХМАО Борис Хохряков разрешил ей не зачитывать доклад, а сразу ответить на вопросы депутатов.

Согласно поправкам, доходную часть увеличат на 20,2 млрд руб. — до 395,8 млрд руб., а расходную на 11,9 млрд руб. — до 435,3 млрд руб. Дефицит составит 39,2 млрд руб. вместо 47,7 млрд руб. Дополнительные средства направят на программы здравоохранения (1,2 млрд руб.), образования (1 млрд руб.), социальное и демографическое развитие (10,6 млрд руб.).

Предложением спикера сразу воспользовался депутат от ЛДПР Михаил Селюков. Он напомнил, что в предыдущих созывах думы существовала «неформальная договоренность» о том, что 50% профицита в бюджете направляется на решение вопроса ветхого и аварийного жилья. Госпожа Дюдина пояснила, что доходы бюджета увеличиваются на 20 млрд руб., но распределяют только 11,9 млрд руб., так как 8 млрд руб. будут направлены на уменьшение дефицита. По ее словам, 7,7 млрд руб. потратят именно на программу сноса аварийного жилья, которое признали таким с 2018 по 2022 год.

Депутат от партии «Справедливая Россия» Михаил Сердюк возмутился увеличением расходов на строительство универсального спортивного комплекса (УСК-2) в мкр. Иртыш Ханты-Мансийска. По его словам, оценки стоимости проведено не было, но бюджет был увеличен. Как следует из документа, субсидии Фонду развития Югры на строительство объекта в 2025 году запланированы в размере 1,7 млрд руб. Заместитель губернатора Азат Ислаев пояснил, что государственная экспертиза на эту сумму уже была получена. По его словам, увеличение бюджета связаны с изменениями требований департамента спорта — в отличие от УСК-1, в новом универсальном спортивном появится большой манеж, а не шесть универсальных спортзалов. Финальную стоимость проекта определят после корректировки документации.

Тогда Михаил Сердюк обратил внимание на другой объект, бюджет которого планируется увеличить, — на инновационный научно-технологический центр «Юнити Парк», который планируют создать в Сургуте. На этот раз депутат высказал недовольство названием.

«Все англицизмы нужно убрать. Вот почему "Юнити Парк"? Что это такое? «Юнити» — единство, а «парк» — загон, ограда. Единство в загоне?»,— высказался он.

Затем господин Сердюк возмутился тому, что 5,5 млрд руб. будет направлено на пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Согласно пояснительной записке, мера связана с увеличением численности детей в 2024 году со 104 тыс. человек до 152 тыс. человек. Господин Сердюк выразил опасение, что таким образом поддерживают не титульное население, а людей, которые не ассимилируются в регионе и не усваивают культурный код.

Господина Сердюка поддержал господин Селюков. Он отметил, что данные о численности населения из пояснительной записки к законопроекту не соответствуют информации Тюменьстата о рождаемости в регионе, и предложил направить средства в резервный фонд до разрешения вопроса, а затем уже использовать по назначению.

Вера Дюдина поспорила с ними. По ее словам, речь не идет о детях мигрантов, поскольку указанные выплаты предоставляются гражданам России.

Она предположила, что разница в цифрах может быть связана с тем, что некоторые жители других регионов регистрируют детей для получения пособий в ХМАО, поскольку в округе выше прожиточный минимум, соответственно, сумма выплат оказывается больше. Распределением пособий с прошлого года занимается федеральный Фонд пенсионного и социального страхования, поэтому госпожа Дюдина предложила обратиться туда за разъяснением ситуации, но не останавливать выплаты пособий.

Михаил Селюков продолжил настаивать, что несовпадение показателей связано с миграционными потоками, которые «озадачивают» жителей России. По его словам, необходимо сначала убедиться, что деньги не пойдут на обеспечение детей, которые «приехали из каких-то стран».

Депутат от «Единой России» Наталья Западнова сообщила, что эту проблему не могут решить уже давно.

«На протяжении 30 лет в России действовали законы о том, что миграция — это хорошо. И ровно за один месяц заморозить выплаты и нарушить федеральную норму нельзя»,— сказала она.

Госпожа Западнова предложила совместно с учеными изучать миграционные процессы в школах, их влияние на демографические процессы. Борис Хохряков высказал идею провести депутатские слушания на тему миграционных процессов в округе. «Если хочешь что-то заволокитить — организуй круглый стол или рабочую группу»,— прокомментировал Михаил Селюков.

В дискуссию вступил депутат от КПРФ Халид Таги-заде. Он отметил, что сам не относится к титульной нации и переехал жить в Югру, когда был во втором классе.

«Я хотел бы призвать коллег не скатываться в какой-то национализм. Будьте осторожны в своих высказываниях про культурные коды и про всякое прочее»,— обратился он к коллегам.

Господин Сердюк рассказал историю про город под Франкфуртом, где в прошлом году жители большинством проголосовали против установки рождественской елки, поскольку она нарушает их права. Из-за этого, по словам депутата, из города уехали жители, которые проживали там по 300-400 лет. «Я согласен, что не решить вопрос за месяц, если государство 30 лет играло в глобализацию. Сейчас поменялся курс, и нам надо меняться, но без межнациональной розни»,— подвел он итог, отметив, что коренное население Югры — не русские, а ханты и манси.

Борис Хохряков завершил дискуссию, предложив проголосовать. Поправки в бюджет в первом чтении поддержали 36 депутатов, двое воздержались, во втором — 34 депутата, двое воздержались.

Анна Капустина