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Коммерсантъ FM
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Инвестиции заселяют в номера

Как быстро могут окупиться вложения в туристическую сферу

Инвестиции в туристическую отрасль приблизились к 400 млрд руб. Данные за первое полугодие приводят в Минэкономразвития. Это на 65% больше, чем летом прошлого года, отмечают «Ведомости». Росту способствуют государственные программы и высокий спрос россиян на внутренние поездки. Чаще всего инвесторы вкладываются в строительство гостиниц. Особенно это актуально для регионов с острым дефицитом номерного фонда, например, в Дагестане. Сейчас там возводятся сразу 10 проектов почти на 600 млн руб. с поддержкой по программе субсидирования строительства модульных гостиниц.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В индустрию гостеприимства стали охотно инвестировать даже компании, далекие от туризма или девелопмента, рассказал управляющий партнер консалтинговой компании SEA Company Андрей Шемякин: «У регионов есть свои дополнительные возможности. Допустим, Республика Алтай организовала свободную экономическую туристическую зону "Бирюзовая Катунь". При инвестировании в туризм собственники получают определенные налоговые преференции, льготные кредиты и так далее. Активная стройка началась в пандемию, когда собственники вкладывались именно в бетон, мол, а дальше уже разберемся, что с этим делать.

Многие региональные компании, представители среднего и крупного бизнеса, решают дополнительно реинвестировать средства в строительство, несмотря на то, что сегодня возможности для депозитных вложений в банках для бизнеса достаточно большие. Допустим, Grand Chalet Altay построил собственник, который владеет сетью супермаркетов "Мария-Ра", и таких примеров достаточно много. Строительство и вложения в бетон все равно нашим российским инвесторам кажутся намного более надежными и понятными, и возврат этих инвестиций тоже более понятный».

Как туристическая отрасль подвела итоги сезона

Каждый год в стране появляется около 5 тыс. новых гостиничных номеров. Общий фонд составляет 145 тыс., подсчитали аналитики NF Group. Но туриндустрии этого все равно не хватает. Девелоперы активно заходят на рынки Северного Кавказа и Дальнего Востока, продолжают развивать и Черноморское побережье. Брать кредиты под новые проекты сейчас дорого, поэтому застройщики активно привлекают частных инвесторов.

Владельцем номера в гостинице с видом на море может стать любой россиянин. Достаточно бюджета как на однушку в московской хрущевке, говорит совладелец управляющей гостиничной компании Zont Hotel Group Александр Гендельсман: «Номер стоит от 10 млн до 40 млн руб., это зависит от качества комплекса. Трехзвездные подешевле, пятизвездные на первой линии, естественно, дороже, но и доход с них повыше. С учетом того, как растет сочинский рынок, инфляции, повышения внутреннего туристического спроса говорить о 10 годах прямой окупаемости вполне реально.

10-12% годовых, которые может дать владение гостиничным номером, в любом случае гораздо выгоднее, чем однокомнатная квартира, учитывая, что речь идет о реальной недвижимости, а не просто о деньгах в банке.

Единственное, ты не имеешь права там жить никоим образом, потому что это гостиничный номер, и оператор не может пускать собственника, когда тому захочется. Это чисто бизнес, без собственного курортного актива, в который ты можешь приехать и бесплатно пожить в сезон».

По данным Ассоциации туроператоров России, только за прошедшее лето в поездки по стране отправились 50 млн человек. На первом месте среди массовых направлений остаются курорты Краснодарского края, на них пришлось больше 60% всех бронирований. На втором месте Крым, замыкают тройку регионов-лидеров Кавказские Минеральные Воды.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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