В пятницу в Черноземье будет облачно и сухо, от +9°С до +24°С

В пятницу, 27 сентября, в регионах Черноземья будет, в основном, облачно, осадки не ожидаются. Температура будет варьироваться от +9°С до +24°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Белгороде ожидается облачная погода с изменениями температуры от ночных +13°С до дневных +24°С.

В Воронеже синоптики обещают облачную погоду. Ночью температура опустится до +12°С, днем воздух прогреется до +23°С.

В Курске и Орле также будет облачно. Ночью в этих городах похолодает до +14°С, днем температура достигнет отметки в +23°С.

В Липецке прогнозируется облачная погода при колебаниях температуры от +10°С ночью до +23°С днем.

В Тамбове будет облачно с прояснениями. Ночью столбики термометров опустятся до +9°С, днем потеплеет до +23°С.

Денис Пискунов