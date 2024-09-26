В Сочи более 5,6 тысячи человек приняли участие в городском субботнике

В Сочи прошел масштабный субботник, в котором участвовали свыше 5,6 тыс. человек. Мероприятие, организованное по инициативе мэра Андрея Прошунина, охватило ключевые районы города, сообщает пресс-служба администрации курорта.

В акции приняли участие сотрудники мэрии, представители районных администраций, подрядных организаций, управляющих компаний и неравнодушные жители курорта. Мероприятие прошло в Центральном, Хостинском и Адлерском районах, где было уделено особое внимание приведению в порядок как популярных туристических мест, так и удаленных сельских округов.

Глава Сочи Андрей Прошунин подчеркнул важность регулярного проведения подобных акций для поддержания чистоты и порядка на территории города. Следующий субботник запланирован на 28 сентября в Лазаревском районе.

Мария Удовик