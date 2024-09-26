«РИА Новости»: сын бизнесмена Мусы Бажаева отпущен из-под ареста

Суд выпустил из-под стражи сына бизнесмена Мусы Бажаева Тимура, изменив меру пресечения на обязательство о явке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. В июле против него было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении полицейского (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Бажаев в зале суда

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Тимур Бажаев в зале суда

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

По версии управления СКР по Москве, 27 июля Тимур Бажаев пытался попасть на территорию Олимпийского комплекса «Лужники», минуя рамки металлодетектора. Когда полицейские потребовали прекратить попытки проникнуть на охраняемую территорию, Тимур Бажаев ответил нецензурной бранью и напал на полицейского. 29 июля его отправили в СИЗО на два месяца (до 26 сентября).

Сам Муса Бажаев говорил, что слышал о причастности сына к нападению на полицейского. Он отказывался верить, что Тимур Бажаев мог такое совершить, но отмечал, что если его признают виновным, то он будет отвечать. 28 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что на расследование пытаются повлиять и назвал расследование инцидента с нападением на полицейского «делом чести» для МВД.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ FM» «Служебный вход особого беспорядка».

Никита Черненко