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Тюменские власти не согласовали участникам СВО митинг в центре города

Администрация Тюмени не согласовала митинг участникам СВО на площади Ленина. Массовый пикет перед зданием правительства военные хотели провести из-за отсутствия электричества в подаренных домах в селе Перевалово, сообщил портал 72.ru.

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Мэрия считает, что полученное уведомление о митинге не соответствует требованиям федерального закона. «Отсутствуют подписи лиц, уполномоченных организатором публичного мероприятия»,— говорится в ответе городского комитета по межнациональным отношениям. Согласно документу, в массовом пикете 29 сентября должно было участвовать 50 человек.

Представитель инициативной группы Вячеслав Дьяченко рассказал изданию, что составит новое уведомление о митинге. Помимо этого, военные хотят встретиться с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Ранее участники СВО записали обращение председателю СКР Александру Бастрыкину из-за отсутствия электричества в подаренных домах. По их словам, застройщик планировал вручить дома с подключенными к ним коммуникациями, но не дождался выполнения обязательств от компании «Домстрой», поэтому участники СВО получили дома, которые не подсоединены к электроэнергии.

Следственное управление СКР по Тюменской области возбудило дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Виталий Красиков

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