На 6% снизилась аварийность на сетях водоснабжения в Сочи

В Сочи зафиксировали снижение аварийности на сетях водоснабжения на 6%. Проведенные работы по устранению долгосрочных утечек позволили сократить потери воды более чем на восемь млн куб. м, рассказал руководитель МУП «Водоканал» курорта Денис Юрковский, сообщив, что покидает свой пост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За последние два года в Сочи обновили несколько десятков км сетей и модернизировали водозаборный комплекс на реке Бешенка. На пяти крупных водозаборах установили новые энергоэффективные насосы.

В микрорайоне Министерские озера создали аварийно-резервная систему водоснабжения, а в Русской Мамайке реконструировали ключевую канализационную насосную станцию. Также провели работы по улучшению устойчивости системы водоотведения в Новом Сочи и обновлению магистрального коллектора вблизи улицы 73 км. В Лазаревском районе, где ранее наблюдался острый дефицит воды, провели комплекс работ для повышения качества водоснабжения.

Об уходе господина Юрковского с поста главы предприятия сообщалось ранее. Причины такого решения не уточняются. Имя преемника пока неизвестно.

Мария Удовик