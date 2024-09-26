На 6% снизилась аварийность на сетях водоснабжения в Сочи
В Сочи зафиксировали снижение аварийности на сетях водоснабжения на 6%. Проведенные работы по устранению долгосрочных утечек позволили сократить потери воды более чем на восемь млн куб. м, рассказал руководитель МУП «Водоканал» курорта Денис Юрковский, сообщив, что покидает свой пост.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
За последние два года в Сочи обновили несколько десятков км сетей и модернизировали водозаборный комплекс на реке Бешенка. На пяти крупных водозаборах установили новые энергоэффективные насосы.
В микрорайоне Министерские озера создали аварийно-резервная систему водоснабжения, а в Русской Мамайке реконструировали ключевую канализационную насосную станцию. Также провели работы по улучшению устойчивости системы водоотведения в Новом Сочи и обновлению магистрального коллектора вблизи улицы 73 км. В Лазаревском районе, где ранее наблюдался острый дефицит воды, провели комплекс работ для повышения качества водоснабжения.
Об уходе господина Юрковского с поста главы предприятия сообщалось ранее. Причины такого решения не уточняются. Имя преемника пока неизвестно.